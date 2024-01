Pietro Mennea sarà sulla moneta da 10 euro coniata per gli Europei d'Atletica

AGI - Pietro Mennea sarà sulla moneta da 10 euro che sarà emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in occasione dei Campionati Europei di atletica leggera in programma quest'anno a Roma.

L'ufficialità sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre, a firma del direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La moneta a bordo liscio sarà d'argento con elementi colorati e avrà dimensioni 28x43,62 millimetri. Sulla parte anteriore sarà rappresentato un campo di atletica leggera con la sua caratteristica forma ellittica e le corsie.

Al centro, il logo ufficiale dei Campionati europei di atletica leggera Roma 2024 affiancato dalla scritta "Repubblica italiana". A destra ci sarà la firma dell'autore, Emanuele Ferretti.

Sul rovescio sarà raffigurato il leggendario velocista italiano con la pettorina numero 433, che indossava in occasione della vittoria della medaglia d'oro ai Giochi della XXII Olimpiade, e il pantaloncino con il numero 8, a indicare la corsia in cui raggiunse il podio più alto ai Giochi olimpici che si svolsero a Mosca nel 1980. In basso, a destra, "19''72" a rappresentare il record del mondo dei 200 metri stabilito da Pietro Mennea a Città del Messico nel 1979.

In basso, a sinistra, il valore "10 EURO". In alto, a sinistra, "PIETRO MENNEA", "LA FRECCIA DEL SUD" e "2024", anno di emissione della moneta. Al centro, in ultimo, ci sarà la lettera "R", identificativa della Zecca di Roma. Le modalità di cessione della moneta saranno stabilite con un provvedimento.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre.