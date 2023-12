Storica vittoria di Nadia Batocletti alla 'Corsa di San Silvestro' di Bolzano

AGI - Storica vittoria per Nadia Battocletti e per l'Italia della corsa su strada: la 23enne mezzofondista azzurra ha vinto la 'BOclassic', tradizionale appuntamento del giorno di San Silvestro che si svolge nel centro storico di Bolzano. Battocletti, atleta delle Fiamme Azzurre, si è imposta nella 5 chilometri in 15'30 precedendo le keniane Nelly Chepchirchir (15'33) e Margaret Chelimo Kipkemboi (15'49). Era dal 1988 con Maria Curatolo che un'italiana non vinceva la 'BOclassic', in precedenza 'Corsa di San Silvestro'.

Nella 10 chilometri maschile Yeman Crippa è secondo alla 'BOClassic' alle spalle del keniano Sebastian Sawe al primo sigillo sulle strade del centro storico di Bolzano. Sawe, 28 anni, vittorioso in 28'00, ha riportato il Kenya alla vittoria nella tradizionale corsa bolzanina di San Silvestro dopo dodici anni, l'ultima era stata quella nel 2011 di Edwin Soi.

Appassionante il duello tra l'africano e l'azzurro Crippa giunto secondo a soli tre secondi. Sawe ha allungato a due giri dal termine e ha mantenuto uno stretto vantaggio, 4-5 metri, su Crippa (Fiamme Oro) che è sempre più proiettato verso la maratona. Terzo dopo una gara solitaria il sudafricano Maxime Chaumeton che ha concluso in 28"39.