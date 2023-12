Snowboard: grand'Italia in Coppa, vince Bagozza, 2^ Dalmasso

(AGI) - Davos, 23 dic. - E' grand'Italia dello snowboard all'antivigilia di Natale. Daniele Bagozza ha trionfato nel primo slalom parallelo della stagione di Coppa del mondo svoltosi oggi a Davos. L'azzurro in finale ha sconfitto l'austriaco Arvid Auner. Per Bagozza, 28 anni, altoatesino, si tratta della terza vittoria in carriera, l'ultima era stata quella del 14 gennaio 2020 a Bad Gastein in Austria. Terzo Edwin Coratti, anche lui altoatesino, che nella small final ha battuto l'americano Cody Winters. Tra le donne, seconda Lucia Dalmasso battuta in finale solo dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister per appena 29 centesimi. Terza l'austriaca Sabine Schoeffmann. Si tratta dello stesso podio dello slalom gigante parallelo della settimana scorsa a Cortina d'Ampezzo. "Ho lavorato quattro anni per tornare sul podio, sono riuscito a vincere e faccio fatica a crederlo - ha detto Bagozza - voglio iniziare il nuovo anno come ho concluso il 2023". Un ottimo momento per lo snowboard italiano dopo la doppietta del 14 dicembre nel gigante parallelo di Carezza (Maurizio Bormolini primo e Coratti secondo) ed il terzo posto di Roland Fischnaller il 16 dicembre a Cortina. Il 2023 sulla tavola si chiude con Coratti al comando della classifica generale di parallelo con 185 punti, dodici in piu' dell'austriaco Benjamin Karl, quindi Bormolini con 169 e Bagozza con 130. La Coppa del mondo di snowboard riprendera' il 13 gennaio 2024 con il gigante parallelo di Scuol (Svizzera). (AGI)Bz1/Oll