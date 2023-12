Niente squalifica per Mourinho, esami per Aouar

AGI - La vittoria contro lo Sheriff non ha permesso ai giallorossi di conquistare il primo posto nel girone di Europa League. L'appuntamento con l'Europa è quindi rimandato a febbraio, ma ora c'è da pensare al campionato; domenica la Roma sfiderà il Bologna, in una gara fondamentale per la corsa Champions.

Mourinho non può stare sereno perchè, oltre ai lungodegenti Kumbulla, Smalling e Abraham, dovrà fare a meno anche di Dybala. Senza contare le squalifiche di Lukaku e Zalewski. In compenso il tecnico portoghese ritrova Mancini, a riposo preacauzionale in Coppa, Kristensen e soprattutto Spinazzola. In attacco c'è da monitorare Azmoun, bloccato dal problema al polpaccio, con Belotti pronto a giocare. Verso il forfait Aouar, per il quale oggi sono previsti esami all'adduttore dopo l'infortunio contro lo Sheriff.

Le notizie migliori arrivano da fuori Trigoria, perchè Mourinho, dopo aver patteggiato in Procura per i fatti pre-Sassuolo, ha scampato la squalifica. Lo Special One dovrà però pagare una multa di circa 20 mila euro, che sarà devoluta in beneficenza.