Troppa neve, cancellato il supergigante e lo slalom. Coppa del mondo sottosopra

AGI - Il maltempo si abbatte sulla Coppa del mondo di sci alpino. Sembra quasi paradossale ma la troppa neve ha causato molte cancellazioni in quest'avvio di stagione. Per quanto concerne il Circo bianco maschile, sette sono state le cancellazioni su nove gare previste. Un record anche perché annullare uno slalom speciale, come accaduto oggi in Val d'Isére, è cosa molto insolita.

La tanta nevicata caduta nella notte a Sankt Moritz ha costretto alla cancellazione del secondo supergigante femminile facendo cosi' slittare il tanto auspicato 'Goggia-Brignone show' al prossimo weekend quando in Val d'Ise're sono programmate una discesa e un superg. Inevitabile che per recuperare le gare, il calendario verrà un po' 'rivoluzionato'. Nella località francese, la Federazione Internazionale dello Sci (Fis) ha comunicato che "a causa delle attuali condizioni della pista dopo le piogge e le nevicate notturne, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità della gara, la giuria ha deciso di annullare lo slalom".

Nella storia della Coppa del mondo maschile non si ricorda un avvio di stagione con tante cancellazioni causa maltempo. A fine ottobre lo slalom gigante di apertura di Soelden e' stato cancellato causa vento, successivamente le due discese libere di Zermatt/Cervinia, che avrebbero dovuto segnare una prima assoluta a livello di evento transfrontaliero nello sci, sono state annullate causa bufere di neve. Gli 'uomini-jet' sono poi volati negli Stati Uniti e anche a Beaver Creek le gare hanno trovato maltempo e nelle giornate di gara sono rimasti negli alberghi.

A metà novembre gli slalomisti erano riusciti a gareggiare a Gurgl in Austria, ieri il regolare slalom gigante in Val d'Ise're che ha registrato il primo storico podio di un atleta di Andorra, oggi la cancellazione. La problematica e' dove ma soprattutto quando riprogrammare le gare cancellate in un calendario già molto fitto.

Due delle sette gare sono state riprogrammate. La prima verrà recuperata già la prossima settimana sulle nevi italiane della Val Gardena. Sulla pista 'Saslong' al supergigante di venerdi' e alla discesa del sabato, giovedi' e' prevista una discesa, recupero di Zermatt/Cervinia. La seconda, il gigante di Soelden, si disputerà il primo marzo 2024 ad Aspen. Per il momento non ci sono date di recupero per la Coppa al femminile.