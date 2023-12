L'Inter non sbaglia con l'Udinese. Finisce 4-0 

AGI - L'Inter non sbaglia con l'Udinese e si riprende immediatamente la vetta della classifica. A San Siro i nerazzurri s'impongono 4-0 grazie alle reti di Calhanoglu (rigore), Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi scavalca nuovamente la Juventus tornando al primo posto a +2 sugli uomini di Allegri, mentre la formazione di Cioffi, al quinto ko in campionato, resta inchiodata a quota 12 punti a ridosso della zona retrocessione.

Come prevedibile sono i nerazzurri a fare la partita sin dai primi minuti, sfiorando il gol al 10' con Lautaro Martinez che scambia con Dimarco e di testa colpisce un clamoroso palo a portiere battuto. Qualche istante più tardi invece è proprio Dimarco a impegnare Silvestri con una deviazione di destro dopo un cross di Bisseck in spaccata. I friulani però non vogliono restare a guardare e al 16' provano a rispondere con Pereyra, a un passo dal vantaggio a sorpresa a seguito di un bello spunto di Samardzic.

Nonostante lo spauracchio l'Inter resta abbondantemente in controllo del match e, nel finale di primo tempo, mette il turbo abbattendosi sull'Udinese come un uragano: al 37' il solito Calhanoglu apre le danze su rigore dopo una trattenuta in area di Perez su Lautaro (punita dal Var), poi nel giro di un'altra manciata di minuti i gol di Dimarco e Thuram chiudono di fatto la contesa con 45 minuti di anticipo.

Nella ripresa la squadra di Inzaghi non deve far altro che controllare il largo vantaggio, anche se i bianconeri provano ad alzare un pochino il baricentro per farsi vedere dalle parti di Sommer. Al 68' ai friulani viene annullato un gol di Lucca, pescato in fuorigioco sulla respinta del portiere locale dopo un tentativo di Lovric.

Nel finale a completare la festa interista ci pensa capitan Lautaro Martinez, che scaglia un gran destro da fuori area direttamente alle spalle di Silvestri, firmando il definitivo 4-0 e il suo 14 sigillo in campionato confermandosi sempre più capocannoniere.