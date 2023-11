AGI - Valentino Rossi parteciperà al Campionato mondiale di auto endurance (WEC) nella nuova categoria LMGT3 nel 2024. Il suo nome compare in un primo elenco di partecipanti pubblicato dagli organizzatori. Il 44enne pilota, 7 volte campione del mondo nella MotoGP, che gareggia per il team belga WRT, guiderà una delle 18 auto iscritte alla nuova classe LMGT3, che sostituisce la categoria LMGTE Am (auto guidate da dilettanti in associazione con professionisti).

Valentino Rossi will race in the WEC in 2024!



Yes, you read that right. @ValeYellow46 will race in the LMGT3 class with BMW M Team WRT. He will be the first MotoGP World Champion to compete in a full season of our Championship! #WEC #VR46 pic.twitter.com/cvITwjIuGx — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 27, 2023

Rossi dovrebbe anche partecipare alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, gara top della stagione, che si disputerà il 15 e 16 giugno. L'anno scorso Rossi ha vinto a Sarthe in una gara di supporto alla 24 Ore di Le Mans, la sua prima vittoria nel campionato con un'auto GT. Non si conosce ancora l'identita' dei suoi due compagni di squadra per il 2024.

Un altro nome annunciato è quello del polacco Robert Kubica, che dovrebbe gareggiare nella categoria Hypercar. L'ex pilota di Formula 1, incoronato campione del mondo nel 2023 nella categoria inferiore LMP2 (che scompare in questa stagione), sarà al volante di una Ferrari privata.

Welcome to the WEC, @SchumacherMick



Mick joins @SignatechAlpine and will be at the wheel of one of their A424 Hypercars in 2024. Whether he will be in the #35 or #36 car is yet to be announced.#WEC pic.twitter.com/fVVqe7XngM — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 27, 2023

Già annunciato dalla sua scuderia, il tedesco Mick Schumacher, figlio dell'ex stella della F1 Michael, farà il suo debutto nell'endurance nella sua classe regina come habitué di Alpine. Al campionato parteciperanno in totale 14 costruttori (di cui nove in Hypercar), un record nella storia del WEC.