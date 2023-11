AGI - Paura per Mario Balotelli questa sera a Brescia. Secondo quanto riferisce la versione on-line de 'Il Giornale di Brescia', l'attaccante italiano della formazione turca dell'Adana Demirspor è uscito fuori strada in via Orzinuovi attorno alle 20.30, distruggendo la sua Audi Nera.

L'ex punta di Inter e Milan, classe 1990, attualmente infortunato, sarebbe uscito barcollando dalla sua auto, rifiutandosi di sottoporsi all'alcoltest. Per SuperMario, medicato sul posto dai sanitari, tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.