Sinner tra i rumors sulla nuova fiamma e i like alla ex

AGI - Jannik Sinner, non c'è dubbio, ha un debole per le modelle. La prima è stata Maria Braccini, conosciuta, via 'like' su Instagram, alla fine del 2020, quando il campione era allenato da Riccardo Piatti e non era ancora arrivato nelle zone altissime della classifica Atp. E adesso, per la serie "moglie e buoi dei paesi tuoi" ci sarebbe Laura Margesin, sua coetanea, nonché altoatesina come lui.

Prima la bionda, 140mila follower su un profilo Instagram zeppo di foto in costume che ne esaltano il fisico prorompente, poi la mora, qualche follower in meno di Maria (116mila) ma già immortalata sulla copertina di Harper's Bazaar, anche lei sempre in bikini sulle spiagge di Miami, Puerto Rico, e così via. Di lei si sa che si è diplomata alla Business School di Merano nel 2019 e che, come scrive lei stessa su Instagram, da ragazzina era la più timida della scuola, aveva paura "anche a prendere un bus o a rivolgersi a un cameriere al ristorante".

Si sa pure che, come testimonia la foto di cinque giorni fa su un cavallo bianco durante uno shooting a Puerto Rico, alle Atp Finals, non avendo il dono dell'ubiquità, non c'era, nonostante fosse stata annunciata dagli immancabili boatos. A testimoniare il legame tra Jannik e Laura c'è per ora, soltanto una foto del febbraio scorso che immortala la coppia al Super G di Cortina, parecchio intimidita per la paparazzata.

Per il resto nulla, neanche mezza parola né da lei, né dal campione che invece della bionda Maria aveva parlato due anni fa con Radio Sud Tirol: "Stiamo insieme da settembre, è una tipa molto tranquilla, non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta". In quella intervista Jannik aveva anche giustamente sottolineato che Maria non andava considerata una "distrazione" e che era assolutamente possibile per un tennista avere una relazione senza intaccare il rendimento in campo.

Vuoi perché poi il rendimento non aveva brillato, vuoi per qualche post di troppo della Braccini, dall'ufficializzazione su Instagram del loro amore al selfie in leggings panterati a Wimbledon, la relazione era finita. Di Laura invece Sinner non ha mai parlato, e lei non si è fatta sfuggire neanche una riga. Ma c'è di più: i due non si seguono neanche su Instagram, mentre Jannik, ancora oggi, non fa mai mancare un like ai post della Braccini.

Da quello, scontato, di lei vestita da tirolese all'ultima Oktoberfest, all'ultimo, il 5 novembre sotto la torre Eiffel. Riavvicinamento alla ex o soltanto strategia per allontanare l'attenzione dalla nuova fiamma? Lo capiremo presto. Intanto una certezza c'è: Sinner ha dichiarato che ogni sera va a letto "pensando a cosa fare per migliorare il suo gioco". Se Laura resta a Puerto Rico c'è pure da capirla.

Da Satta a Margesin, chi sono le 'Wags' degli azzurri

Laura Margesin, nuova possibile fidanzata di Jannik Sinner (per ora sono solo rumors), è pronta a entrare nel gruppone delle Wags ("mogli e fidanzate" di sportivi famosi) degli azzurri del tennis. A capitanarle c'è ovviamente Melissa Satta, la fidanzata di Matteo Berrettini, presenza fissa nel suo box. In quello di Lorenzo Sonego c'è sempre, da quattro anni, Alice Petruccioli, torinese come lui, aspirazioni da biologa marina messe da parte per stare sempre accanto al fidanzato, che l'ha inserita nel video di 'Un solo secondo', il brano inciso con AlterEdo.

In quota modelle c'è il doppista di Davis Simone Bolelli, sposato dal 2009 con l'uruguaiana Ximena Fleitas, mentre all'estero ha guardato anche Matteo Arnaldi, legato all'australiana Mia Savio. Se il primo a diventare padre è stato Fabio Fognini (con la ex campionessa Flavia Pennetta ne ha messi al mondo tre) in primavera toccherà a Lorenzo Musetti e alla sua Veronica Confalonieri, grafica di professione e sorella di Valentina, a sua volta moglie di un altro tennista, Gianluca Mager.