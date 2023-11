Dalle giovanili della Roma alla vetta d'Europa, Florenzi sprofonda nel calcioscommesse

AGI - 32 anni, campione europeo nel 2021, Alessandro Florenzi è un calciatore italiano, difensore del Milan, ma i primi passi li ha mossi nel settore giovanile della Roma. Nella stagione 2010 - 2011 ha già la fascia di capitano della Primavera giallorossa, che in quello stesso anno vince il campionato di categoria. Giocatore veloce, duttile, capace di inserirsi con spregiudicatezza, una colonna del centrocampo a tre o a quattro, Florenzi, coinvolto nell'inchiesta sul calcioscommesse, ha una lunga carriera alle spalle e ha scalato tutti i gradini del calcio professionistico.

Dopo la stagione vincente in Primavera, passa alla prima squadra. È la Roma di Totti e De Rossi, e Florenzi è ancora giovane e acerbo. Andrà a farsi le ossa nel Crotone, scendendo in serie B, per poi rientrare nella Magica l'anno successivo e restarci fino al 2020. Nel Crotone, in Serie B, il suo ruolo era da trequartista, mentre alla Roma ha trovato spazio come terzino destro, anche se l'allenatore Rudi Garcia inizialmente lo ha utilizzato nel ruolo di esterno destro d'attacco.

© AFP Alessandro Florenzi

Nella stagione 2014-2015, fa di necessità virtù: i colleghi di reparto vengono decimati da infortuni e Florenzi trova posto come terzino destro. Il 16 settembre 2015 segna il suo primo gol rete in Champions League, contro il Barcellona. Quel pallonetto imprendibile, a 55 metri di distanza dallo specchio della porta gli regala la nomina a finalista dell'annuale edizione del FIFA Puskás Award, vinto però da Wendell Lira. Nel 2015 sposa Ilenia Atzori, dalla quale avrà due figlie. Nel 2016 il grave infortunio con la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, che si ripete nel 2017. Riuscirà a tornare in campo nel settembre 2017.

Due anni dopo Daniele De Rossi gli consegna la fascia di capitano. Nel 2020 passa al Valencia e poi al PSG, in prestito. E nel 2021 viene ceduto al Milan, con il quale debutta in Champions League. Il Milan che lo aveva ottenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto, diritto che il Milan esercita nel 2022, ponendo Florenzi sotto contratto fino al 2025.

Alessandro Florenzi



Indossa la prima maglia azzurra nel 2011, con la nazionale under 21 di Ciro Ferrara. E da titolare, nel suo primo Europeo di categoria arriva al secondo posto, segnando tra l'altro il no dei 4 gol della vittoria italiana su Israele. L'esordio nella Nazionale maggiore lo deve a Cesare Prandelli, nel 2012 a 21 anni, prendendo il posto di Montolivo. Conte lo conferma, così come Mancini.

Alessandro Florenzi, oltre al calcio, si è fatto notare anche come protagonista di una mini webserie realizzata dal collettivo comico italiano The Pills per PlayStation Italia e nel 2018 ha fatto da doppiatore ai uno dei personaggi del film di animazione I primitivi. È impegnato anche nel sociale come ambasciatore della Fondazione Telethon dal 2016