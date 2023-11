Spalletti, Totti? Mi farà piacere abbracciarlo forte

AGI - "Totti? Spero di poterlo vedere almeno possiamo porre fine a questa fiction proseguita anche quando non è stato girato nulla. Anzi, se mi avessero sentito avrei contribuito a metterci due o tre pezzettini. Purtroppo non mi hanno fatto intervenire. Se sono qui a fare questo mestiere, molto merito va anche a Francesco che mi ha messo a disposizione tutta la sua qualità e la sua bravura. Alla fine poi si ricompone tutto. Mi farà piacere abbracciarlo forte perchè avremo la possibilità di raccontarci cose che completeranno la nostra storia". Così Luciano Spalletti, durante la cerimonia di premiazione della "Hall of Fame del Calcio Italiano" su Rai2, torna a parlare del suo rapporto con la bandiera giallorossa e sul loro prossimo incontro che si terrà quasi certamente in occasione della visita della Nazionale all'ospedale "Bambin Gesu'".