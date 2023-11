Cuni e Ibrahimovic firmano la vittoria del Frosinone sull'Empoli (2-1)

AGI - Nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, il Frosinone batte 2-1 l'Empoli e si porta all'undicesimo posto in classifica. Al Benito Stirpe i gol arrivano tutti nella ripresa: per il Frosinone segnano Cuni e Ibrahimovic, per l'Empoli, invece, Caputo. La squadra di Di Francesco legittima la vittoria dopo un eccellente secondo tempo sul piano della proposta di gioco e dell'intensità anche se nel quarto d'ora iniziale l'Empoli parte forte e sfiora il vantaggio per ben tre volte.

Già dopo due minuti gli ospiti colpiscono una traversa con Cancellieri; all'8' è il turno di Gyasi che, tutto solo davanti a Turati, liscia l'assist di Cancellieri. Al 15' Monterisi si immola sulla conclusione di Gyasi, salvando un gol certo. Dopo un inizio zoppicante, il Frosinone riordina le idee e cresce di ritmo e pericolosità offensiva. I ciociari trovano il gol al 22' con Cuni, ma il Var annulla per posizione di fuorigioco dell'attaccante albanese. Nel finale aumenta il nervosismo, soprattutto in casa Frosinone, a causa di alcune decisioni prese dall'arbitro Manganiello: vengono ammoniti per proteste sia Barrenechea sia Reinier.

Nella ripresa il Frosinone alza il baricentro e mette alle corde l'Empoli, incapace di uscire dalla propria trequarti. Il palo interno di Mazzitelli al 57' è il prologo del vantaggio gialloblù. Un minuto dopo infatti, su sviluppo di corner, Ibrahimovic scambia con Reinier e serve Cuni che di tacco realizza l'1-0 del Frosinone. Stavolta non c'è Var che tenga, il numero 11 trova il suo primo gol in Serie A. Al 66' capitan Mazzitelli colpisce il secondo legno della serata ma il raddoppio degli uomini di Di Francesco arriva comunque al 74' e lo firma Ibrahimovic, autore di un potente destro sotto la traversa.

Nonostante il secondo tempo dominato, il Frosinone soffre terribilmente nel finale di partita. I padroni di casa rivedono i fantasmi della rimonta di Cagliari quando Caputo al 86' accorcia le distanze, segnando il 2-1. Sempre a Caputo, poco dopo, viene annullato il 2-2 per fuorigioco. Il forcing finale dell'Empoli, pero', non incide sul risultato e il Frosinone puo' festeggiare il ritrovato successo. L'Empoli di Andreazzoli, invece, rimane in zona retrocessione.