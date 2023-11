Atp Finals di Torino, ecco gli 8 tennisti che si contenderanno l'assegno da sogno

AGI - Si è completato il quadro dei partecipanti alle Nitto Atp finals di Tennis, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. In ordine di classifica, si contenderanno il titolo Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune.

Niente da fare per il polacco Hubert Hurkacz, sconfitto ai quarti del Masters 1000 di Parigi-Bercy dal bulgaro Grigor Dimitrov col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4. A questo punto, anche vincendo l'Atp 250 di Metz della prossima settimana, Hurkacz non potrebbe raggiungere i 3.460 punti di Holger Rune, il danese ottavo nella Race e atteso ora da un quarto di finale contro Novak Djokovic nel torneo parigino.

Alcaraz e Rune sono i primi due Under 20 a disputare insieme le ATP Finals dall'edizione del 2000 in cui debuttarono un 19enne Lleyton Hewitt e un ventenne Marat Safin. "Il campo dei partecipanti riflette questa straordinaria stagione", ha commentato il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, "questo è un torneo unico, che vede in campo solo i migliori fra i migliori, e c'è tanto in palio per tutti. E' tutto pronto per uno spettacolo incredibile a Torino".

Quest'anno le Nitto ATP Finals offriranno un montepremi record di 15 milioni di dollari. Se un giocatore dovesse conquistare il titolo senza perdere nemmeno un match, guadagnerà oltre 4,8 milioni di dollari, l'assegno più cospicuo per un singolo tennista nella storia di questo sport. Questa sarà la terza edizione delle Nitto ATP Finals a Torino. Il sorteggio dei gironi è previsto giovedì 9 novembre alle 15.