Thuram esalta l'Inter, la Roma cade 1-0 a San Siro

AGI - Un gol di Thuram nel finale di gara regala all'Inter un successo pesantissimo nel big match della decima giornata contro la Roma. A San Siro finisce 1-0 proprio grazie alla fiammata del francese all'81', nel giorno tanto atteso del grande ritorno di Lukaku davanti ai suoi ex tifosi.

Tanti i fischi promessi e piovuti verso il belga, che insieme ai suoi compagni hanno dato vita ad una prestazione negativa e troppo remissiva, al cospetto di una squadra, quella di Inzaghi, che ha cercato di vincerla sin dai primi minuti. I nerazzurri tornano cosi' in vetta alla classifica a 25 punti, mentre gli uomini dell'altro ex, Mourinho, tornano a perdere dopo tre vittorie di fila, restano inchiodati a quota 14.

La prima frazione di gioco è tutta esclusivamente di marca nerazzurra: i padroni di casa fanno la gara sul piano tattico costruendo diverse occasioni, mentre la formazione ospite non fa altro che cercare di limitare le iniziative offensive avversarie e restare in attesa dei giusti spazi per ripartire. La prima grande chance interista arriva già al 6', quando Calhanoglu spacca la traversa con un bel destro dal limite, mentre al quarto d'ora serve un gran riflesso di piede di Rui Patricio per evitare che Thuram segni il gol del vantaggio.

Un minuto piùtardi Dimarco scaglia di un soffio a lato un esterno sinistro velenoso. I capitolini soffrono e non riescono a costruire nulla nella metà campo locale, tant'è che all'intervallo la statistica dei tiri totali parla di un netto 11-0. Nella ripresa il copione della gara non cambia e, dopo pochi minuti, Thuram ha un'altra buona occasione di testa che non sfrutta dopo una spizzata di Acerbi. La sfida sembra appiattirsi con lo scorrere del cronometro e solo al 66' anche la Roma ha la sua prima grande occasione: Zalewski mette al centro da sinistra, Cristante prende il tempo a Bastoni e con un perentorio stacco aereo impegna Sommer in tuffo.

Passata la paura l'Inter torna a premere e all'81' passa meritatamente avanti con la zampata di Thuram, lasciato troppo libero di colpire in area sul cross basso di Dimarco. Allo scoccare del 90' i nerazzurri sfiorano anche il raddoppio con il neo entrato Carlos Augusto, sfortunato nel centrare la seconda traversa della serata interista con un gran destro da fuori.