World Mental Health Day, lo spot del Norwich che tutti dovrebbero vedere

AGI - Il Norwich, squadra di seconda divisione inglese (Championship), ha pubblicato sui propri canali social un video, molto toccante, in occasione del #WorldMentalHealthday. Protagonisti sono due tifosi che assistono a diverse partite della loro squadra del cuore. Uno è evidentemente molto triste ed è chiaro che non stia attraversando un buon momento.

L'altro, invece, esulta, gioisce, sorride. Sembra felice mentre segue le gesta dei "canarini", i giocatori del Norwich, chiamati così per via delle maglie gialle e verdi, colori sociali del club. Nei due minuti dello 'spot' si intravedono dei segnali che fanno intuire come le cose, in realtà, non siano così chiare e il messaggio finale "controlla chi ti sta intorno" appare oggi più importante che mai. Un piccolo capolavoro per delicatezza e forza.