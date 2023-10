Sinner vola in finale a Pechino e diventa numero 4 del mondo

AGI - Jannik Sinner conquista la finale dell'Atp 550 di Pechino superando in finale il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Un successo meritato frutto di un primo set vinto al tie-break e un secondo 'senza storia': 7-6 6-1.

Per l'azzurro una vittoria importante perché vale il quarto posto delle classifiche internazionali, una giornata storica per tutto il movimento. Era dai tempi di Adriano Adriano Panatta, nel 1976, che un italiano non raggiungeva tale posizione.

L'altoatesino parte male, sotto 2-0 e palla break per lo spagnolo. Conquistato con fatica il punto dell'1-2, l'azzurro è cresciuto e ha combattuto alla pari con lo spagnolo, strappandogli il servizio nel quarto set e proseguendo fino al tie break vinto 7-4. Nel secondo set il crollo che non ti aspetti di Alcaraz, con Sinner sugli scudi che chiude addirittura 6-1.Domani in finale lo aspetta Danil Medvedev per un altro titolo prestigioso da aggiungere in bacheca.