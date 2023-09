Mondiali di rugby, il dominio è europeo

AGI - Dominio europeo nella prima fase dei mondiali di rugby in corso in Francia: la conferma è arrivata da Lione dove la travolgente vittoria del Galles per 40 a 6 sull'Australia. Un risultato che qualifica i dragoni ai quarti di finale ed elimina virtualmente per la prima volta nella fase ai gironi i 'wallabies' bicampioni del mondo.

In tutti e quattro i gironi ora sono in testa squadre del Vecchio Continente: in quello A, in cui è inserita anche l'Italia, capolista è la Francia (13 punti) che ha battuto la Nuova Zelanda e ha già ipotecato i quarti. Gli azzurri devono fare l'impresa di battere gli All Blacks, venerdì alle 21 a Lione, o i padroni di casa il 6 ottobre per arrivare secondi e andare avanti.

Nel girone B l'Irlanda stacca ora di quattro punti il Sudafrica che pero' dovrebbe farcela a qualificarsi come secondo. Nel C il Galles è già ai quarti con 14 punti e a meno di un miracolo saranno le Figi a prendersi il secondo posto eliminando l'Australia. Nel D l'Inghilterra è già qualificata e ha fatto il vuoto alle sue spalle con 14 punti.