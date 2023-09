MotoGp, Bazzecchi trionfa in India

AGI - Marco Bezzecchi ha trionfato nel Gran Premio dell'India dominando la corsa dal primo all'ultimo giro. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, ha battuto lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin e il francese della Yamaha Fabio Quartararo.

Francesco Bagnaia, leader del mondiale e iridato in carica, è caduto a otto giri dal termine, mentre si trovava in sella alla sua Ducati in seconda posizione alle spalle di Bezzecchi. Una dura botta sul mondiale piloti, considerando che Martin (secondo in gara) si trova attualmente a meno tredici punti.