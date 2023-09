La Ferrari torna a vincere a Singapore dopo 26 Gran Premi

AGI - Il Gran Premio di Singapore ha spezzato il dominio stagionale della Red Bull e ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio dopo più di un anno. Quella vinta da Carlos Sainz in notturna sul circuito cittadino di Marina Bay è infatti la prima gara nel segno del Cavallino dal 10 luglio del 2022, quando la rossa di Charles Leclerc precedette la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Il 'digiuno' durava da 26 Gran Premi.

In questa stagione per la Ferrari erano arrivati soltanto tre podi, tra cui il secondo posto di Leclerc in Austria e il terzo di Sainz a Monza.

La seconda vittoria in carriera dello spagnolo ha interrotto una serie di 10 vittorie consecutive di Max Verstappen, culminata nel successo di Monza: nei primi 14 Gran Premi stagionali il pilota olandese ne aveva vinti 12 e gli altri due erano andati al compagno di squadra Sergio Perez. I podi consecutivi della scuderia austriaca erano addirittura 15, tenuto conto dell'ultimo della scorsa stagione negli Emirati Arabi. Il record in questo campo resta quindi saldamente alla Ferrari che tra il Gran Premio di Malesia 1999 e Suzuka del 2002 riuscì a portare almeno un pilota sul podio per ben 53 gare di fila, in pratica per le intere stagioni 2000, 2001 e 2002.