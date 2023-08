Poker di successi per le azzurre del volley. Battuta anche la Bosnia

AGI - Quarto successo consecutivo per 3-0 per le azzurre del volley nei Campionati Europei. L'Italia di Mazzanti ha battuto la Bosnia ed Erzegovina con i parziali 25-21 25-17 25-19. Le azzurre sono così già matematicamente ammesse agli ottavi di finale come prime classificate del girone preliminare. Stasera Egonu titolare, riposo precauzionale per Antropova.

Prosegue, quindi, senza sosta la marcia dell'Italia. Dopo Romania, Svizzera e Bulgaria, piegata nettamente anche la Bosnia ed Erzegovina in quello che era il penultimo impegno delle azzurre nella prima fase della massima competizione continentale (Pool B). Successo salutato dall'ennesimo sold out che ha colorato il PalaGianniAsti di Torino nella prima delle due uscite nel capoluogo piemontese di Sylla e compagne, supportate in tribuna anche da una delegazione della Juventus Women.

Grazie alla vittoria di stasera le azzurre hanno consolidato il primato nella Pool B, che domani si chiuderà, in un PalaGianniAsti nuovamente sold out, con la sfida delle 21.15 (diretta su Rai 2, su Rai Sport e su Sky Sport Action) contro la Croazia.

"Egonu? Paola non l'ho ritrovata, anche perché non l'avevo mai persa. Sento, rispetto agli altri anni, una responsabilità diversa. Questa squadra ha tanti messaggi da trasmettere e il modo in cui gioca è uno di questi. Stiamo condividendo qualcosa di speciale col pubblico". Così il ct dell'Italvolley femminile, Davide Mazzanti, dopo il successo per 3-0 di stasera, a Torino, sulla Bosnia ed Erzegovina. Chiara la risposta su Egonu, oggi titolare al posto di Antropova, ferma per riposo precauzionale.