Effetto Messi, l'Inter Miami vince primo titolo della sua storia

AGI - L'Inter Miami di Lionel Messi ha vinto il suo primo titolo, battendo il Nashville SC nella finale di Leagues Cup. La partita è terminata 10-9 dopo i calci di rigore. Il fuoriclasse argentino, autore di un gol, ha così scritto un'altra pagina della sua gloriosa storia, portando l'Inter Miami, ultima classificata in MLS, alla vittoria in Leagues Cup, torneo in cui hanno gareggiato 47 squadre del campionato americano e messicano.

I tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Messi ha portato il Miami in vantaggio al 24esimo con un meraviglioso tiro all'incrocio dei pali, poi Fafa Picault ha pareggiato per il Nashville nel secondo tempo. Miami era in fondo alla Major League Soccer quando il campione del mondo è arrivato, un mese fa, trasformando letteralmente la squadra. Il sette volte Pallone d'Oro ha segnato 10 gol in sette partite con la maglia rosa del suo nuovo club e mercoledì ha la possibilità di raggiungere un'altra finale quando la sua squadra affronterà Cincinnati nella semifinale degli US Open Tazza.