Djoko, Alcaraz, Swiatek e Sabalenka in semifinale

AGI - Saranno Carlos Alcaraz contro Hubert Hurkacz e Novak Djokovic contro Alexander Zverev le semifinali maschili del "Western & Southern Open", settimo torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.600.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio.

Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha regolato in tre set l'australiano Max Purcell con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 mentre l'ungherese Hurkacz aveva sconfitto 6-1 7-6 l'altro australiano Alexei Popyrin. I due si affronteranno oggi alle ore 21 italiane.

Dall'altro lato del tabellone Novak Djokovic, numero 2 del mondo e del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale lo statunitense Taylor Fritz, n.9 del ranking internazionale e nono favorito del tabellone, col punteggio di 6-0 6-4. In semifinale Djokovic sfiderà nella notte di oggi il tedesco Alexander Zverev, 17 del mondo e numero 16 del seeding, che ha battuto invece il francese Adrian Mannarino, 32 del ranking Atp, per 6-2 6-3.

In campo femminile le semifinali di oggi pomeriggio del "Western & Southern Open", torneo Wta 1000 con montepremi complessivo pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, vedranno in campo la bielorussa n.2 del mondo Aryna Sabalenka contro la ceca Karolina Muchova. Nell'altra semifinale di fronte la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek - che ha superato 7-6 6-1 la ceca n.10 del mondo Markèta Vondrouovà - e la statunitense Coco Gauff, che ha battuto l'azzurra Jasmine Paolini. L'italiana ha perso 6-3, 6-2 contro la numero 7 del mondo, ma da lunedì sarà per la prima volta tra le prime 35 del mondo.

La bielorussa Sabalenka, seconda testa di serie del torneo, ha sconfitto nei quarti di finale la tunisina Ons Jabeur, 5 del ranking internazionale e quinta testa di serie del tabellone, col punteggio di 7-5 6-3.