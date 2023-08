Alvaro Martin campione del mondo nella 20 km di marcia

AGI - Parla spagnolo la prima medaglia d'oro dei Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest. A conquistarla è stato Alvaro Martin, trionfatore nella 20 chilometri di marcia che ha visto ben tre atleti scendere sotto l'ora e 18 minuti.

Il 29enne iberico ha fatto ritornare la Spagna sul tetto del mondo della 20 km dopo otto anni. Martin dopo una gara caratterizzata a lungo dalla pioggia si è imposto con l'ottimo crono di 1 ora 17'32 precedendo di appena sette secondi lo svedese Perseus Karlstroem (bronzo nelle ultime due edizioni e oggi al record nazionale) e il brasiliano Caio Bonfim che ha concluso in 1 ora 17'47 e anche lui al primato nazionale.

Quarto il canadese Evan Dunfee (1 ora 18'03). Miglior azzurro al traguardo Francesco Fortunato (1 ora 19'01). Massimo Stano, il campione olimpico in carica, si è ritirato dopo 1 ora 00'37 di gara quando si trovava in 27/a posizione a oltre due minuti dalla zona medaglie.

