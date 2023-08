Sinner trionfa a Toronto e vince il Master 1000

AGI - Jannik Sinner, 22 anni mercoledì prossimo, da San Candido, Alto Adige, ha vinto il torneo Master 1000 di Toronto, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur col punteggio di 6-4/6-1 in meno un'ora e 20 minuti di gioco. Per il tennista altoatesino, nuovo numero 6 della classifica Atp, è la prima vittoria in uno dei massimi torneo del circuito.