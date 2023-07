AGI - Finale tutta italiana ai mondiali di scherma di Milano. La sfida per l'oro nel fioretto femminile sarà tra Alice Volpi, che ha battutto la statunitense Lee Kiefer per 15-13, e Arianna Errigo, che ha superato la connazionale Martina Favaretto con il punteggio di 15-10.

Errigo, atleta dei Carabinieri, è tornata in gara in occasione dei Mondiali in casa, partendo dalle qualificazioni, dopo essere diventata mamma di due gemelli il 3 marzo scorso.

Il podio è già tutto colorato d'azzurro. La medaglia di bronzo va infatti a Favaretto.