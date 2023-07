AGI - A cinque giorni dalla conclusione della ventesima edizione del Campionato mondiale di nuoto di Fukuoka, l'Italia con 12 podi è la terza Nazione, la migliore d'Europa, con più medaglie conquistate. A livello di peso delle medaglie ci sono Germania e Spagna ma complessivamente sono salite sette volte sul podio.

Nazione più medagliata è la Cina con 29 (solo 19 nei tuffi) davanti agli Stati Uniti con 19. La spedizione azzurra che oggi ha conquistato due argenti con Simona Quadarella nei 1500 stile libero e con Thomas Ceccon nei 100 dorso, vanta due ori, sette argenti e tre bronzi conquistati nel nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e nuoto. Nel nuoto l'Italia è quarta, la prima tra i Paesi europei

Ceccon argento nei 100 dorso, Martinenghi in finale

Oggi Ceccon si è aggiudicato l'argento nei 100 dorso dei mondiali di nuoto di Fukuoka vinti dall'americano Ryan Murphy in 52"22. Il 22enne veneto ha toccato in 52"27, staccato di cinque centesimi dalla medaglia d'oro.

Nicolò Martinenghi vincendo in 26"74 la prima semifinale, è qualificato per la finale mondiale dei 50 rana in programma alle 14,01, ora italiana. Nelle acque della 'Marine Messe' di Fukuoka, l'azzurro ha toccato davanti all'americano Nic Fink (26"95). Il nuotatore di Varese sulla distanza è argento in carica mentre a questa kermesse in Giappone ha già conquistato l'argento nei 100 rana.

Non si è qualificato per la finale Simone Cerasuolo, quarto nella prima semifinale in 27"07 (escluso dagli otto finalisti per appena due centesimi). Il miglior crono del turno di semifinale è stato quello del cinese Haiyang Qin vincitore della seconda semifinale con 26"20, nuovo record asiatico.

Simona Quadrella è la nuova vicecampionessa del mondo dei 1500 stile libero. L'azzurra, oro quattro anni fa a Gwangju, oggi a Fukuoka è giunta seconda alle spalle di una sempre più incontenibile statunitense Katie Ledecky al suo quinto titolo iridato sulla distanza dopo Barcellona 2013, Kazan 2015, Budapest 2017 e 2022. Per la 26enne nuotatrice di Washington quello odierno è il ventesimo oro mondiale, il quindicesimo individuale.

Gara di testa sin dalle prime bracciate per la Ledecky capace di concludere in 15'26"27. Quadarella, 24 anni romanda del Circolo Canottieri Aniene, che si è attestata sulla seconda posizione mantenendo la posizione andando a conquistare l'argento in 15'43"31. Nelle ultime vasche a insidiare l'azzurra è stata la 21enne cinese Bingjie Li, bronzo in 15'45"71. Quarta la russa, francese da poco più di un mese, Anastasiia Kirpichnikova.