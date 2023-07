Leon Marchand distrugge uno dei record storici di Micheal Phelps

AGI - Record del mondo e oro iridato per il francese Leon Marchand nei 400 misti dei Campionati mondiali di Fukuoka. Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente limite di 4'03"84 che dal 10 agosto 2008 apparteneva all'americano Michael Phelps.

THIS IS UNBELIEVABLE

Leon Marchand beat the longest World Record in the books after 21 years!!!@FFNatation #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/QgfIzQVFLI