AGI - Neo-mamme e tenniste vincenti: l'ultimo caso è quello di Elina Svitolina, la 28enne ucraina che il 15 ottobre ha dato alla luce una femminuccia, Skai, e è diventata la prima dopo Evonne Goolagong nel 1979 ad approdare almeno ai quarti nei primi due Slam post maternità (nel suo caso i quarti al Roland Garros e la semifinale persa a Wimbledon). Le campionesse della racchetta si confermano bravissime a destreggiarsi tra pannolini e tornei.

Svitolina, originaria di Odessa e figlia di un lottatore e di una professionista del canottaggio, ha al suo fianco un campione di tennis, il marito francese Gael Monfils. Agli ottavi a Wimbledon aveva eliminato un'altra mamma, la 33enne bielorussa Viktoria Azarenka che nel 2016 ha avuto un figlio, Leo, per il quale l'anno successivo si è dovuta battere in tribunale per la custodia, arrivando a saltare buona parte della stagione per dedicarsi alla dolorosa battaglia legale contro l'ormai ex compagno. Nel 2019 l'ex numero uno del mondo è tornata in piena attività e nel 2020 è arrivata in finale agli Us Open e nel 2021 a Indian Wells.

© AFP Viktoria Azarenka

Presto ha annunciato che tornerà in campo anche la 33enne danese Caroline Wozniacki, dopo tre anni e due figli, Olivia e James (nato nell'ottobre scorso). Qualcuno ipotizza persino un ripensamento dell'australiana Ash Barty che nel marzo 2022 si era ritirata a soli 25 anni e nel frattempo si è sposata e ha fatto un figlio, Hayden, nato il 4 luglio scorso.

Il ritorno più celebre resta quello dell'ormai 40enne Kim Cljisters, la belga ex numero uno del mondo che oggi è madre di tre figli. Nel 2009, dopo due anni senza giocare in cui le nacque la primogenita Jada, ritornò in campo e vinse gli Us Open e altri due Slam. Meno fortunato il 'comeback' di Serena Williams che nel 2017, all'età di 35 anni, aveva dato alla luce la piccola Olympia (dopo aver vinto gli Australia Open al secondo mese di gravidanza) e in seguito ha solo sfiorato il suo 24mo Slam, fino al sofferto ritiro nel settembre scorso. Nel 2018 e nel 2019 è stata infatti sconfitta in finale sia a Wimbledon che agli Us Open. L'unico trionfo è arrivato nell'ASB Classic del 2020, a Auckland.