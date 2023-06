Mourinho squalificato per quattro giornate dall'Uefa

AGI - Il tecnico della Roma, José Mourinho, è stato squalificato per quattro giornate dalla Uefa dopo i fatti riferiti alla finale di Europa League persa con il Siviglia ai calci di rigore.

Il portoghese, reo di aver rivolto un linguaggio offensivo ad un ufficiale di gara (così si legge nel comunicato), non siederà quindi in panchina per i prossimi quattro turni della fase a gironi della stessa competizione.