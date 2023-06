Si 'attaccano' all'ammiraglia in salita, squalificati 24 ciclisti

AGI - Ventiquattro ciclisti squalificati e quattro direttori sportivi espulsi per comportamento antisportivo. Lo ha deciso la giuria del Giro Nex Gen, la corsa a tappe di ciclismo riservato alla categoria under 23, dopo che i corridori per risalire il versante valtellinese del passo Stelvio si sono 'attaccati' alle ammiraglie e motociclette, ovviamente comportamento vietato.

I fatti sono accaduti nel corso della terza tappa di 119 chilometri del Giro Nex Gen da Morbegno ai 2.757 metri dello Stelvio. Quanto accaduto è stato uno scandaloso comportamento antisportivo commesso da giovani talenti prossimi a entrare nel mondo del professionismo.

La sanzione oltre all'esclusione ha previsto anche una penalizzazione di 25 punti nella classifica Uci (federazione internazionale) e un'ammenda di 100 euro a ogni singolo corridore (17 sono italiani).