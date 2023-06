Messi-Usa e Mbappè verso il Real Madrid, le stelle si riallineano        

AGI - Un riallineamento delle stelle del calcio mondiale: la nuova stagione si profila piena di novità per i grandi campioni. L'ultima 'bomba' di mercato è la decisione di Kylian Mbappé di non esercitare l'opzione per il rinnovo automatico con il Paris Saint Germain oltre la scadenza di giugno 2024. Lo hanno comunicato i legali del 24enne attaccante francese e questo di fatto mette "Le Roi" sul mercato, visto che anche per gli sceicchi del Qatar sarebbe impensabile lasciare andare a scadenza un patrimonio valutato 200 milioni di euro.

L'ipotesi più credibile è che Mbappè possa andare al Real Madrid, visto il pressing che c'era stato già l'anno scorso, anche se il presidente Florentino Perez ha detto che non vuole prenderlo in questa finestra di mercato, preparandosi probabilmente a tirare sul prezzo.

Il Real Madrid è al centro di addii e grandi manovre di mercato: Karim Benzema ha lasciato i 'blancos' dopo 14 anni ed è andato a giocare all'Al Ittihad di Gedda, fresco vincitore del campionato saudita. Il 35enne attaccante francese sfiderà quindi un altro Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo, che con l'Al Nassr di Riad si è fermato al secondo posto nella Saudi Pro League con 14 nelle 19 partite giocate da gennaio.

Messi negli Usa

Parlando di Palloni d'Oro, cambia continente anche quello che ne ha vinti di più, sette: Leo Messi, lasciato il Psg, ha accettato l'offerta dell'Inter Miami e quindi giocherà nella Mls, il campionato di soccer americano. Per il capitano dell'Argentina campione del mondo è una nuova sfida tra business e calcio all'età di 35 anni. A muoversi non sono solo le stelle più avanti con gli anni: proprio il Real Madrid ha appena acquistato il 20enne centrocampista inglese Jude Bellingham dal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro che con i bonus potrebbero aumentare ancora fino al un massimo di 130.

La Premier ovviamente non sta a guardare: l'Arsenal, dopo aver sfiorato il titolo, è vicino a chiudere l'acquisto di Declan Rice dal West Ham per 116 milioni di euro. Il 24enne centrocampista inglese diventerebbe così l'acquisto più oneroso nella storia dei Gunners.

I botti dell'estate potrebbero arrivare soprattutto dagli attaccanti: Harry Kane è in uscita dal Tottenham e ha tutti i grandi club della Premier League a corteggiarlo anche se il club londinese preferirebbe piazzarlo all'estero. A 29 anni, con 211 reti in 319 partite di Premier League, il bomber di Walthamstow interessa tra gli altri al Bayern Monaco e al Real Madrid per il dopo Benzema.

Si profilano super offerte anche al Napoli per Viktor Osimhen, capocannoniere della A e protagonista nel Napoli campione d'Italia. Per l'attaccante nigeriano sirene della Premier League e non solo, ma bisogna fare i conti con Aurelio De Laurentiis.