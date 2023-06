Napoli prepara l'ennesima festa, show al 'Maradona'

AGI - Napoli si prepara alla grande festa scudetto che andrà in scena domenica, al termine della gara interna contro la Sampdoria, in programma alle 18,30. Dopo diverse ipotesi circolate nelle ultime settimane e le scintille tra la società e il sindaco Manfredi, che chiedeva maggiore comunicazione da parte di Aurelio De Laurentiis e più celerità nell'ufficializzare il programma definitivo, si è stabilito che i festeggiamenti con la squadra avverranno all'interno dello stadio Maradona.

Al termine del match, ci sarà la premiazione ufficiale e la consegna della coppa, che è già arrivata nei giorni scorsi a Napoli per la gioia dei tifosi, che hanno potuto vederla e fotografarla. La cerimonia andrà in diretta tv su Rai2, ma coloro che non riusciranno a garantirsi un posto nell'impianto di Fuorigrotta potranno guardarla su uno dei tre maxischermi allestiti in città, uno in Piazza del Plebiscito e gli altri due in Piazza Mercato e in Piazza Giovanni Paolo II, a Scampia (altri 13 saranno installati in provincia).

Tutti gli occhi saranno puntati sul "Maradona", quindi, dove alle 21 prenderà il via lo show condotto da Stefano De Martino. Sul palco saliranno personaggi legati al mondo del calcio e dello spettacolo e allo stadio ci sarà anche Claudia Villafane, storica compagna di vita di Maradona e madre di Dalma e Giannina, anche loro attese a Napoli.

Lady Maradona potrebbe arrivare già domani in città per una full immersion tra i luoghi che maggiormente richiamano la storia partenopea del Pibe de oro, a cominciare dal murales che ritrae El Diez, nel cuore dei Quartieri spagnoli, diventato un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per tifosi e amanti del calcio.

Sulla festa allo stadio si è trovato l'accordo tra De Laurentiis e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che si sono incontrati nel pomeriggio. "Con il presidente De Laurentiis abbiamo sottoscritto l'intesa per l'organizzazione della festa per il terzo scudetto del Napoli - rende noto il 'governatore' - la Regione, attraverso la Fondazione Campania dei Festival, si farà carico della coproduzione del grande evento per celebrare la straordinaria vittoria sportiva conseguita dal Calcio Napoli".

De Luca sottolinea inoltre che la diretta televisiva sarà "un'importante occasione di valorizzazione e promozione per il nostro territorio e un motivo di orgoglio per tutta la comunità campana". Il Comune, intanto, fa sapere che a differenza dei festeggiamenti per la vittoria aritmetica del titolo, non ci sarà la Ztl nelle vie centrali della città, anche se il sindaco Gaetano Manfredi invita tutti a non usare l'auto.

"Sarà un dispositivo di traffico simile a quello messo in campo l'ultima volta - spiega il primo cittadino - con un controllo più attento nella zona dello stadio e con posti di controllo in zona centro". Confermato, invece, il prolungamento fino alle due di notte dell'orario di esercizio di bus, funicolari e metropolitana.

Corse straordinarie anche per i treni della Linea 2 della metropolitana: Trenitalia, in accordo con Regione e Comune, farà circolare i convogli oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori dallo stadio.