Il Milan si rialza, la Sampdoria sprofonda

AGI - Il Milan ha battuto 5-1 la Sampdoria già retrocessa a San Siro e si è rialzato dopo il ko a La Spezia e l'eliminazione in semifinale con l'Inter in Champions. Per i rossoneri a segno con Leao al 9', tripletta di Giroud (al 23', al 29' su rigore e al 68' e un gol di Diaz (63').

Di Quagliarella, al 20', la rete del momentaneo pareggio. La squadra di Pioli sale a quota 64 punti in classifica, al quinto posto, a -1 dalla Lazio e a -2 dall'Inter, in campo domani.