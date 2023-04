L'Italia delle gemelle D'Amato conquista l'oro agli Europei

AGI - Mai come questa volta la citazione calza alla perfezione: 'Alice nell'Europa delle meraviglie'. Alice D'Amato non è 'solo' la nuova campionessa europea alle parallele asimmetriche ma la prima ginnasta italiana ad aver vinto l'oro continentale in questa specialità. Prima di oggi la ventenne atleta genovese delle Fiamme Oro aveva conquistato il bronzo nel 2019 a Stettino e l'argento a Monaco di Baviera nell'agosto scorso.

A due passi dalle spiagge della costa Turchese, in quell'Antalya capitale del turismo internazionale e luogo d'incontro di tante culture, Alice ha vinto con il nuovo personale di punti, 14.446 lasciandosi alle spalle la britannica Rebecca Downie con 14.233 punti e la campionessa uscente, la tedesca Elisabeth Seitz 14.200. Secondo quarto posto consecutivo a livello europeo per Giorgia Villa (14.066).

Nella località della Turchia, Alice ha conquistato tre medaglie, l'oro alle parallele, l'argento a squadre e il bronzo nell'all around. Il pomeriggio di festa all''Antalya Sport Hall' per la famiglia D'Amato era iniziato con l'argento di Asia al volteggio.

© Simone Ferraro / Federginnastica

Ritornata alle gare dall'infortunio alla caviglia destra di Monaco di Baviera, la gemella ha confermato il colore della medaglia conquistato all'Olympiahalle. Con la campionessa uscente, l'ungherese Zsofia Kovacs assente per aver sbagliato nelle qualificazioni, l'azzurra delle Fiamme Oro ha totalizzato 13.600 punti mettendosi in evidenza sullo 'Yurchenko' con doppio avvitamento e il flic mezzo teso.

L'oro è andato al collo della francese Coline Devillard, 22 anni originaria della Loira, ritornata al titolo continentale dopo sei anni (Cluj-Napoca 2017) e bronzo iridato in carica. A completare il podio la belga Lisa Vaelen (13.583) Dalla capitale uzbeka, Tashkent per la ginnastica italiana, ma in questo caso ritmica, Sofia Raffaeli prosegue la sua cavalcata vincente nelle gare di Coppa del mondo.

La ginnasta di Chiaravalle, anche lei delle Fiamme Oro ed allenata da Julieta Cantaluppi, ha vinto il concorso all round. Al 'Gymnastics Sport Palace', Sofia ha vinto con 131.850 punti precedendo la padrona di casa Takhmina Ikromova (126.250) e la tedesca Margarita Kolosov (125.200). Soprannominata la 'Formica Atomica', Raffaeli è stata straordinaria in tutti e quattro gli attrezzi, cerchio, palla, clavette e nastro. Domani la campionesse marchigiana tornerà in pedana per le finali di specialità con obiettivo incrementare il già ottimo bottino di otto podi in Coppa in questa stagione.