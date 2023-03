Tripletta in 4 minuti, Openda da record in Ligue 1

AGI - L'attaccante belga del Lens, Lois Openda, è stato l'autore della doppietta più veloce della Ligue 1 francese grazie alle tre reti realizzate nel giro di quattro minuti e 30 secondi sul campo del Clermont. Il 23enne di Liegi ha guidato la sua squadra al successo per 4-0 e nella ripresa è arrivata la rete di Claude-Maurice.

Openda, già autore di una tripletta a ottobre contro il Tolosa (in 32 minuti), stavolta ha battuto di 4 secondi il record francese di Matt Moussilou che nell'aprile 2005 aveva segnato tre gol in 4 minuti e 34 secondi con il Lille. Nei cinque principali campionati europei da dopo il 2000 il record per la tripletta più veloce lo detiene Sadio Mané che con la maglia del Southampton si portò il pallone a casa in 2'56" secondi nel 2015 contro l'Aston Villa.

In Italia regge ancora il record di Valentino Mazzola che il 20 aprile del 1947 segnò tre reti al Vicenza in poco più di due minuti. Il Grande Torino vinse quella partita 6-0. Ci sono poi altri record in campionati minori che sono avvolti nella leggenda anche perché non fu possibile cronometrarli dalla tv: si narra che nel 1964, in Scozia, Tommy Ross del Ross County FC abbia segnato una tripletta in soli 90 secondi contro il Nairn County FC, ma a tenere il tempo fu solo il portiere avversario. In Svezia c'è stato il caso di Magnus Arvidsson che in soli 89 secondi è andato a segno tre volte con l'IFK Hassleholm contro il Landskrona BoIS in una gara di seconda divisione nel 1995.