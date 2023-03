Al via gli Europei individuali di scacchi. Sei italiani in cerca di gloria

AGI - Nel cuore della Serbia, tra natura e paradisi termali, prendono il via i campionati europei individuali di scacchi. A Vrnjacka Banja quasi 500 professionisti (493, per l'esattezza) cercheranno la gloria e una qualificazione alla prossima World Cup che arriverà automaticamente per i primi 23 della classifica finale.

Sarà anche l'ultima volta per gli atleti russi dopo la migrazione di Mosca verso la Federazione asiatica e l'abbandono dell'Ecu, l'Unione delle federazioni europee. Una decisione sofferta, presa dopo un anno di contrasti, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe e le successive sanzioni comminate dal mondo dello sport.

In Serbia saranno presenti quasi tutti i migliori giocatori azzurri: dal Campione d’Italia Luca Moroni al numero uno per Elo, Daniele Vocaturo. E poi ancora quattro colonne del movimento scacchistico tricolore come Danyyil Dvirnyy, Alessio Valsecchi, Michele Godena, e Sabino Brunello.

Il torneo, che designerà il Campione d’Europa 2023, raduna quasi tutti i migliori giocatori del continente. Favorito, almeno stando alla classifica internazionale, è l'armeno Gabriel Sargissian, seguito dal connazionale Haik Martirosyan e dallo spagnolo David Anton Gujarro. Manca il vincitore dello scorso anno, il tedesco Matthias Bluebaum. Non sarà presente neanche l'attuale tricampione del mondo, Magnus Carlsen, ma il suo forfait non è una novità. Un occhio sarà obbligatorio rivolgerlo verso i giocatori russi: Alexandr Predke, Andrey Esipenko e Alexey Sarana sono i più forti del lotto.

Come ricorda la Federscacchi sarà folta anche la rappresentanza femminile, capeggiata dalla russa Aleksandra Goryachkina, ex sfidante della Campionessa del mondo, la cinese Ju Wenjun, e che comprende tra le altre giocatrici di vertice come la romena Irina Bulmaga, l’azera Ulviya Fataliyeva, la bulgara Nurgyul Salimova, la polacca Alexandra Maltsevskaya.

#scacchi Partono domani in Serbia gli Europei individuali Open organizzati dall'@ECUonline. Vocaturo e Moroni (foto) guidano la carica degli azzurri a caccia di un risultato di prestigio. Per saperne di più: https://t.co/78Zbm9kWvm pic.twitter.com/zeiqChpDAI — Federazione Scacchistica Italiana (@federscacchi) March 2, 2023

Gli italiani puntano soprattutto su Daniele Vocaturo, 35mo del ranking e quindi non lontano dalle prime 23 posizioni che danno un posto in Coppa del mondo, e sul Campione d’Italia Luca Moroni, 60mo, giocatore capace di grandi imprese, ma anche di qualche amnesia improvvisa. I turni di gioco saranno undici, dal 3 al 13 marzo alle 15 ora italiana, senza alcun giorno di riposo.