Snowboard: Nadya Ochner ed Aaron March sul tetto del mondo

AGI - L'Italia dello snowboard dopo otto anni ritorna sul tetto del mondo. Sulle nevi di Bakuriani in Georgia, gli azzurri Nadya Ochner ed Aaron March hanno conquistato la medaglia d'oro nel parallelo a squadre. Il duo italiano in finale ha sconfitto quello austriaco formato da Andreas Promegger e Sabine Schoeffmann.

In semifinale Ochner-March (Italia 2) avevano sconfitto i compagni di squadra di Italia 1, Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso che, dopo aver vinto la prima run, non hanno concluso la seconda.

Nella finale per il bronzo Bormolini-Dalmasso sono stati battuti dalla Svizzera. Per March, 36 anni dell'Esercito, e per Ochner, 29 anni delle Fiamme Oro, nati sulle nevi dell'Alto Adige, si tratta della prima medaglia iridata. L'ultimo oro italiano era stato quello di Roland Fischnaller nel 2015 a Kreischberg nello slalom parallelo.