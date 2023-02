L'Inter prova a restare in corsa: 3-1 all'Udinese 

AGI - Reduce dal pari esterno con la Sampdoria, l'Inter torna subito a vincere in campionato battendo in casa l'Udinese. A San Siro finisce 3-1 grazie ai sigilli nella ripresa di Mkhitaryan e Lautaro, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Lukaku, che ritrova il gol a 189 giorni di distanza dall'ultima volta, e Lovric. La squadra di Inzaghi torna così a -15 dal Napoli capolista staccando nuovamente il Milan, mentre la formazione di Sottil è costretta a restar ferma a quota 30 punti.

Nel primo quarto d'ora di gioco c'è poco da segnalare, poi proprio al 16' arriva l'episodio che porta al vantaggio nerazzurro: Walace stende Dumfries in area dopo una chiusura di Becao su Dzeko, l'arbitro lascia correre ma una volta richiamato al Var decide per l'assegnazione del rigore.

Lukaku si lascia ipnotizzare da Silvestri, però il penalty viene ripetuto per un'invasione d'area di Masina, così sul secondo tentativo il belga non sbaglia e fa 1-0.

Nonostante il gol interista il match non decolla e resta molto sporco e confuso, con anche un pò di tensione tra alcuni protagonisti in campo. Al 43', quasi dal nulla, arriva il pareggio bianconero dopo una palla persa da Lukaku sulla trequarti: la firma è quella di Lovric che indovina un destro sotto la traversa a conclusione di un bel contropiede.

Nella ripresa l'Inter prova ad aumentare la pressione ma senza creare grandissime occasioni, mentre l'Udinese si difende con ordine aspettando una nuova opportunità per far male in ripartenza.

Tra il 72' e il 73', nel giro di pochissimi istanti, succede di tutto: Dzeko ha una chance enorme per segnare ma si lascia murare da Silvestri a tu per tu, sul ribaltamento di fronte un mancino a botta sicura di Success viene respinto da Dumfries, mentre tornando dall'altra parte l'Inter passa di nuovo avanti con il destro al volo di Mkhitaryan su cross di Dimarco.

Nel finale ci pensa il solito Lautaro Martinez, dopo aver fallito un gol alla portata, a realizzare comunque la rete che chiude il discorso sul 3-1.