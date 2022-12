Prima dell'Argentina la Francia costretta ad affrontare un virus misterioso

AGI - Alla vigilia della finale del Mondiale di Calcio in Qatar contro l'Argentina e Lionel Messi, la nazionale di calcio francese deve far fronte alla diffusione di un misterioso virus influenzale. La squadra è da giorni colpita da un virus (che dà febbre, mal di stomaco e mal di testa) e non è chiaro se domani, domenica 18 dicembre, sarà al completo.

L'allenatore, Didier Deschamps, ha assicurato che sta prendendo "tutte le precauzioni possibili", ma ieri la coppia difensiva centrale Raphael Varane e Ibrahima Konate ha saltato l'allenamento, insieme all'ala Kingsley Coman. "Stiamo cercando di prendere quante più precauzioni possibili, rimanere calmi e concentrati, adattarci se necessario e andare avanti", ha detto il Ct incontrando stamane la stampa a Doha.

© Wang Lili/SIPA / AGF

Didier Deschampes

"Ovviamente sarebbe meglio se non accadesse, ma lo stiamo gestendo nel miglior modo possibile con il nostro staff medico". Già per battere il Marocco in semifinale, il tecnico si era dovuto privare di due dei titolari, messi k.o. dalla sindrome virale: il centrocampista Adrien Rabiot ha guardato la qualificazione barricato nella sua camera d'hotel; vittima del virus anche il difensore Dayot Upamecano. Dopo la semifinale, Deschamps ha puntato l'indice sulle "temperature che sono scese in Qatar" e anche "sull'aria condizionata".

Di certo c'è che non c'è modo di capire se il problema sia il Covid-19: nonostante la pandemia, la Fifa non richiede alcun test per giocare. Ieri, comunque due giocatori hanno fatto attività ridotta: Varane e Konate non hanno partecipato agli allineamenti ma sono rimasti in palestra. Stesso trattamento per Coman, febbricitante da mercoledì; e per Aurélien Tchouaméni e Théo Hernandez, vittime però di contusioni varie.

Deschamps e il capitano Hugo Lloris hanno comunque entrambi insistito sul fatto di non poter offrire alcun aggiornamento ulteriore fino a quando la squadra oggi non si allenerà di nuovo, nel corso della giornata. "Io sto bene. Per quanto riguarda i giocatori, sono uscito abbastanza presto questa mattina, quanto dormivano tutti", ha tagliato corto Deschamps, che ha parlato con i giornalisti alle 11:30 ora locale. "Avrò maggiori informazioni più tardi e ci penserò stasera e forse domani. Ovviamente non vediamo l'ora di essere pronti per questa importante partita".