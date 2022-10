L'Italvolley batte la Cina e vola in semifinale mondiale

AGI - L'Italia della pallavolo femminile è in semifinale ai Campionati mondiali che si stanno svolgendo in Olanda e Polonia. Oggi pomeriggio ad Apeldoorn nei Paesi Bassi le azzurre hanno sconfitto ai quarti di finale la Cina per 3 a 1.

La squadra italiana allenata da Davide Mazzanti giovedì alle ore 20, sempre nella località olandese, affronterà la vincente del quarto di finale tra Brasile e Giappone.