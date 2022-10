Per la prima volta una donna ha vinto la Barcolana

AGI - Primo successo al femminile nella storia della Barcolana: la 54ma edizione della regata più affollata del mondo è stata vinta dalla barca americana Deep Blu, con al timone Wendy Schmidt, moglie dell'ex Ceo di Google, Eric Schmidt.

L'85 piedi ha tagliato il traguardo in 57 minuti e 47 secondi, davanti alla barca italiana dei fratelli triestini Benussi, Arca, che ha rotto una vela nella fase iniziale della regata.



© Barcolana

© Barcolana

© Andreas Solaro / Afp

© Barcolana



© Andreas Solaro / Afp

© Andreas Solaro / Afp

© Andeas Solaro / Afp Fullscreen

"È stata la regata più eccitante della mia vita", ha commentato la vincitrice, "in 15 anni di vela questo è il mio momento più eccitante, assolutamente pazzesco, e c'è così tanta energia a Trieste". È il commento di Wendy Schmidt, al timone di Deep Blu, prima donna a vincere la Barcolana".

Aggiornamento dall'Arrivo: Deep Blue di Wendy Schmidt vince Barcolana54 presented by Generali con un tempo di 57 minuti e 47 secondi, seguita da Arca SGR.

Terzo posto per Portopiccolo Prosecco DOC ce quarto posto per Way of Life.#Barcolana54 #B54 #Barcolana54presentedbyGenerali pic.twitter.com/udypvV4Yvg — Barcolana (@RegataBarcolana) October 9, 2022

Con il colpo di cannone sparato dalla nave scuola della Marina Militare, Amerigo Vespucci, era partita la 54ma edizione della Barcolana. Le condizioni meteorologiche sono state buone, con un vento forte ma non eccessivo che ha favorito lo spettacolo.

La regata si è snodata lungo un quadrilatero di 13 miglia. Le favorite per la vittoria erano Arca, Deep Blu e Way of Life ma come sempre la Barcolana è soprattutto una festa per

tutte le imbarcazioni partecipanti, quest'anno 1.614, che vanno da quelle da competizione ai piccoli natanti, e per i triestini e i turisti

Non e' stato battuto il record di partecipazioni della 50esima edizione, quando si iscrissero oltre 2.600 barche. Da segnalare l'equipaggio tutto al femminile della barca Coop, governata dalla skipper Francesca Clapcich.