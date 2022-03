La maratona di Roma è stata vinta da un etiope che ha fatto il nuovo record

AGI - È dominio etiope alla Acea Run The Rome Marathon: la vittoria sul traguardo dei Fori Imperiali è andata a Fikre Bekele Tefera con 2 ore 6 minuti e 48 secondi, nuovo record della competizione. Secondo è arrivato il connazionale Tadesse Mamo Temechachu, terza piazza per il marocchino Othmane El Goumri.

Circa 11 mila i partecipanti alla maratona, che ha attraversato come di consueto i principali luoghi monumentali del centro storico. In gara anche atleti che hanno esposto la bandiera dell'Ucraina per chiedere la fine dell'invasione da parte della Russia.

Anche la competizione femminile della maratona di Roma ha visto prevalere le atlete etiopi. Prima classificata è Adugna Sechale Dalasa, con il tempo di 2:26:09, segue l'atleta keniana Kiptoo Gladys Jeruto, terza l'etiope Nedi Tadelech Bekele.