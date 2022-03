Jacobs oro nei 60 metri con 6"41 ai Mondiali indoor

AGI - Marcell Jacobs è il nuovo campione del mondo dei 60 metri indoor di atletica leggera. L’azzurro, oro olimpico nei 100 metri, ai mondiali di Belgrado ha vinto in 6”41.

Jacobs sulla pista della ‘Stark Arena’ della capitale serba ha conquistato la medaglia d’oro dei 60 metri con una prestazione superlativa, perfetta dall’uscita dei blocchi fino al traguardo. Marcell ha vinto in 6”41.

Stesso crono per l’americano Christian Coleman ma al fotofinish è risultato di qualche millesimo più attardato dell’azzurro. Bronzo allo statunitense Marvin Bracy con 6”44. Marcell Jacobs, campione olimpico in carica dei 100 metri e della staffetta 4x100, ha stabilito il nuovo record europeo migliorando di appena un centesimo il precedente limite che dal 7 marzo 2009 apparteneva al britannico Dwain Chambers.

"Magia ma anche duro lavoro"

"La magia continua? Magia ma anche duro lavoro. Sono arrivato qua cercando di trovare le migliori condizioni e abbiamo dimostrato ancora una volta di essere i più forti quando conta". Marcell Jacobs commenta così, ai microfoni di Rai Sport, l'oro sui 60 metri ai Mondiali indoor di Belgrado.

"Volevo dimostrare che quello che ho fatto alle Olimpiadi non era un caso ma il frutto del duro lavoro di tanti anni - continua - Mi sono messo alla prova su una distanza che non era la mia, dovevo migliorare tanto e sono riuscito a farlo. E ora non vedo l'ora di tornare a fare i 100 metri per continuare a sognare e fare sognare". Jacobs fatica a trattenere l'emozione: "Ho desiderato veramente questi momenti. Se dovessi vincere le tre grandi gare di quest'anno (Mondiali indoor, Mondiali ed Europei, ndr) avrei vinto tutto quello che c'è da vincere nell'atletica. E la prima è andata".