La partita tra il Norwich e il Chelsea divisa tra i cori per Abramovich e le bandiere Ucraine vietate

AGI - Cori e canti prima del calcio d'inizio della gara Norwich-Chelsea per il patron Roman Abramovich. I tifosi del Chelsea hanno voluto così espremere sostegno all'imprenditore russo colpito dalle restrizioni del governo Inglese a seguito del conflitto in Ucraina.

Sul campo la partita è finita 3-1 in favore del Chelsea con le reti di Chalobah, Mount, Havertz e Pukki per i padroni di casa.

Come risposta ai tifosi del Chelsea che hanno intonato il nome di Roman Abramovich dagli spalti dei sostenitori del Norwich si sono sentiti cori ironici come: "Il Chelsea è in bancarotta, ovunque vada" e "Dove sono finiti i vostri soldi?".

Nella stessa serata i tifosi del Norwich del gruppo 'Along Come Norwich' avevano annunciato l'intenzione di sventolare nel corso della partita le bandiere dell'Ucraina ma, come riferito sui social dagli stessi tifosi, questo sarebbe stato impedito dallo stesso club.

CHELSEA. We had a small flag display planned tonight, however the club have informed us this afternoon that the use of the Ukrainian flags would not be permitted. That's a complete nonsense, if there's a game to use them for it's tonight's over any other



So, no flags tonight pic.twitter.com/Ufu6Cicnnq