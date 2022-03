Alle Paralimpiadi l'Ucraina vince un oro e due argenti nel Biathlon

AGI - Avvio trionfale per l'Ucraina ai Giochi paralimpici invernali di Pechino con una medaglia d'oro e due d'argento nel biathlon. In un'edizione segnata dall'invasione russa del suo Paese, il 33enne Grygorii Vovchynskyi ha conquistato il titolo nel Parabiathlon 6 km uomini categoria in piedi, gara che aveva giù vinto a Sochi nel 2014, precedendo il tedesco Marco Maier di 45.8 secondi.

Nella stessa gara al femminile l'argento è arrivato dalla 28enne Liudmyla Liashenko che ha conquistato la sua quinta medaglia paralimpica.

Argento per un altro ucraino, il 23enne Taras Rad, nello sprint di parabiathlon categoria seduta, dietro al cinese Liu Zixt. Per lui è la seconda medaglia olimpica in carriera. A completare una giornata inaugurale delle Paralimpiadi speciale per gli ucraini è arrivato l'oro della statunitense Oksana Masters, nata in un Ucraina e adottata da un insegnante americano, nel Parabiathlon sprint categoria seduta. È la sua quinta medaglia paralimpica e l'undicesima tra Giochi olimpici e paralimpici.

Il team ucraino è arrivato faticosamente in Cina dopo l'invasione russa iniziata il 24 febbraio. Il presidente del Comitato paralimpico di Kiev, Valeriy Sushkevych, ha affermato che la presenza della rappresentativa a Pechino è "un simbolo che l'Ucraina è viva" ed è un "miracolo" che sia presente alle gare.