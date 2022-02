Italia travolta 33-0 dall'Inghilterra nella seconda partita del Sei Nazioni

AGI - L'Italia di rugby ha perso 33-0 contro l'Inghilterra nella seconda partita del Sei Nazioni, disputata all'Olimpico di Roma. Per gli azzurri è la seconda sconfitta dopo il ko per 37-10 contro la Francia.

Gli inglesi sono andati in meta cinque volte con con Smith al nono, George al 19mo e al 39mo, Daly al 44mo e Sinckler al 73mo. Tra due settimane, il 27 febbraio, l'Italia tornerà in campo a Dublino contro l'Irlanda.