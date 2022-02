Il Chelsea vince la Coppa del Mondo per Club battendo il Palmeiras 2-1

AGI - Il Chelsea si aggiudica il Mondiale per Club 2021-2022 battendo 2-1 in finale il Palmeiras dopo i tempi supplementari.

Al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, i campioni d’Europa trionfano contro i campioni del Sudamerica grazie al calcio di rigore di Havertz al 117’, dopo il botta e risposta tra Lukaku e Veiga (anche lui a segno su rigore) all’interno dei 90’ regolamentari.

Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, i blues infatti passano in vantaggio al 54’ grazie al gol del centravanti belga ex Inter, che stacca sul cross perfetto di Hudson-Odoi prendendo il tempo a Luan e infilando Weverton per l’1-0.

Passano però pochi minuti e i brasiliani pareggiano grazie al rigore di Raphael Veiga, concesso dopo un fallo di mano in area di Thiago Silva sugli sviluppi di un tentativo aereo di disimpegno su Gomez.

L’equilibrio resiste anche nei tempi supplementari, ma viene spezzato a pochi minuti dai tiri dal dischetto proprio da un altro episodio da rigore.

Stavolta il fallo di mano in area è di Luan (espulso poi al 126’), l’arbitro viene richiamato al Var come in precedenza e assegna il penalty al Chelsea.

Havertz non sbaglia e regala la prima Coppa del Mondo per Club ai blues, che nel 2012 furono sconfitti in finale dal Corinthians, altra compagine brasiliana.