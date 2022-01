Gli avvocati annunciano: Djokovic arrestato di nuovo in Australia 

AGI - Novak Djokovic è stato riportato in detenzione amministrativa dopo che ieri il governo australiano ha cancellato il suo visto per la seconda volta, ed è in attesa di una sentenza del tribunale sul suo caso.

L'udienza è fissata per le 9,30 (ora italiana) di oggi sabato 15 gennaio.

La presenza in Australia di Djokovic, che non è vaccinato contro il Covid-19, "potrebbe incoraggiare il sentimento no Vax", hanno detto le autorità australiane in un documento del tribunale, sostenendo che il serbo debba essere espulso dal paese.