Allo stadio solo 5.000 spettatori il 16 e il 23 gennaio

AGI - L'Assemblea della Lega calcio, secondo quanto apprende l'AGI, ha deciso che per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5.000 persone potranno assistere alle partite.La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa in calendario mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico.

La decisione presa nell'assemblea straordinaria per far fronte all'incremento dei contagi da covid.

Il Tar dice sì ai ricorsi: nessuna quarantena per tre squadre.