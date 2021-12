Goggia vince la discesa libera di Lake Louise

Prima gara e subito un'immensa Sofia Goggia. L'azzurra ha aperto la stagione olimpica con la vittoria nella discesa libera di Coppa del mondo di Lake Louise in Canada. La campionessa olimpica in carica si è imposta sull'americana Breezy Johnson staccata di 1"47 e sull'austriaca Mirjam Puchner di 1"54. Per Goggia è la tredicesima vittoria in Coppa del mondo. Sesta l'altra italiana Nadia Delago a 2"09.

"L'ultima cosa che mi sarei aspettata era vincere con un simile vantaggio anche perchè oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente". Sono le parole di Sofia Goggia dopo aver vinto la discesa libera di Coppa del mondo sulle nevi canadesi di Lake Louise rifilando un pesante distacco alle avversarie, a partire dall'americana Breezy Johnson rimasta a 1"47.

"E' un bell'inizio, sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità e a un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare - ha aggiunto la sciatrice bergamasca che a febbraio 2022 cercherà di difendere l'oro olimpico di discesa di PyeongChang 2018 - è la mia quinta vittoria consecutiva e adesso è importante rimanere concentrati e ripartire da zero". Sofia Goggia sarà l'alfiere dell'Italia Team la sera del 4 febbraio 2022 in occasione della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici di Pechino.